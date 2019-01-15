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Serena Williams Avustralya Açık'ta ikinci turda

Serena Williams Avustralya Açıkta ikinci turda
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta kadınların 10 numaralı seribaşı ismi ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

PLİSKOVA VE SERENA WİLLİAMS 2. TURDA

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı 'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.

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