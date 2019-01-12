12 Ocak 2019, Cumartesi

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Yılın golü Cengiz’den

Yılın golü Cengiz’den
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Giriş Tarihi: 11.01.2019

Roma'da top koşturan milli gururumuz , takımında yılın golünü atan oyuncu oldu.

İtalyan ekibinin, internet üzerinden başlattığı ankette 2018 yılında takımın bulduğu en güzel golü oylamaya sundu. Binlerce taraftarın katıldığı seçimde en güzel golü, 'in Udinese filelerini havalandırdığı vuruş seçildi. Milli futbolcu bu golü, Roma'nın Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 70. dakikasında kaydetti.
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