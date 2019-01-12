12 Ocak 2019, Cumartesi
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Real Madrid’den transfer atağı
Giriş Tarihi: 11.01.2019
La Liga'da aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid transfer çalışmaları için kolları sıvadı.
Takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu dolduramayan İspanyollar, Chelsea'den Eden Hazard ile Tottenham'dan Harry Kane'i kadroya katarak yeniden eski günlere dönmeyi planlıyor. Los Galacticos'un iki oyuncu için 400 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. İngiliz santrfor Kane bu sezon Tottenham'da 30 maçta 20 gol atıp, 6 asist yaptı. Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard ise 26 maçta 12 gol kaydetti ve 9 kez gol pası verdi.
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