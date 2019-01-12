12 Ocak 2019, Cumartesi

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Real Madrid’den transfer atağı

Real Madrid’den transfer atağı
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Giriş Tarihi: 11.01.2019

'da aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan çalışmaları için kolları sıvadı.

Takımdan ayrılan 'nun boşluğunu dolduramayan İspanyollar, 'den Eden Hazard ile Tottenham'dan 'i kadroya katarak yeniden eski günlere dönmeyi planlıyor. Los Galacticos'un iki oyuncu için 400 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. İngiliz santrfor Kane bu sezon Tottenham'da 30 maçta 20 gol atıp, 6 asist yaptı. Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard ise 26 maçta 12 gol kaydetti ve 9 kez gol pası verdi.
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