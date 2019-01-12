Barcelonanın Willian aşkı dinmiyor

12 Ocak 2019, Cumartesi
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Barcelona'nın Willian aşkı dinmiyor
Giriş Tarihi: 11.01.2019
SKY Sports'un haberine göre; Barcelona, Willian için Chelsea'nin bir kez daha kapısını çaldı.
Geçtiğimiz yaz Brezilyalı yıldız için 55 milyon pound teklif eden Katalanlar bu kez Maviler'e Malcom ve bir miktar para önerdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Chelsea'de bu sezon 31 maça çıkıp 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Malcom ise 10 maçta 2 kez fileleri sarstı.
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