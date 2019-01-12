12 Ocak 2019, Cumartesi

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Barcelona'nın Willian aşkı dinmiyor

Barcelonanın Willian aşkı dinmiyor
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Giriş Tarihi: 11.01.2019

SKY Sports'un haberine göre; , için 'nin bir kez daha kapısını çaldı.

Geçtiğimiz yaz Brezilyalı yıldız için 55 milyon pound teklif eden Katalanlar bu kez Maviler'e ve bir miktar para önerdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu 'de bu sezon 31 maça çıkıp 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Malcom ise 10 maçta 2 kez fileleri sarstı.
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