‘Sportmenlik bir ahlaktır’

''Sporla Kal Güvende Kal' Projesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuşmacı olarak yer aldı.

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"İç dünyanızı zenginleştirin" diyen Emine Erdoğan, "Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin. Spor alanında verilecek imkanlar, düşünülenden daha çok kazançlar sağlayacaktır. Sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İşbirliği, dürüstlük, başkasına saygı, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan, kurallara uymama gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar" ifadesini kullandı.