10 Ocak 2019, Perşembe

DİĞER

Avustralya’da tarihi zafer

Avustralya’da tarihi zafer
DİĞER
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Dünya ’nda ’ye temsil eden Provezza zirveye çıktı.

'da düzenlenen Dünya Yelken 'na damga vurdu. Ülkemizi temsil eden '' şampiyonluğunu ilan etti. Ali Tezdiker, Andy Beadsworth ve Simon Fry'den oluşan yelken takımı, 10 ülkeden 34 sporcunun katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada ikinci sırayı 'dan Louise Racing alırken, 3.'lüğü yine aynı ülkeden Fever elde etti. Dragon sınıfında iki senede bir yapılan Dünya Şampiyonası'nı 2017'de de Provezza Dragon kazanmıştı.
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