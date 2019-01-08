08 Ocak 2019, Salı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu
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Giriş Tarihi: 08.01.2019

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği öncesi gruplar açıklandı.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Takımı, 'nde B Grubu'nda , ve Çekya ile mücadele edecek.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo 'na katılma hakkı elde edecek.

Grup aşamasında karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkeler, FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

Eleme grupları, FIVB tarafından açıklanan 1 Ocak 2019 tarihli dünya sıralaması baz alınarak yapıldı. Olimpiyat elemelerine katılmayacağını açıklayan Küba'nın yerine Polonya müsabakalara dahil edildi.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Sırbistan, , Tayland, Polonya.

B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya.

C Grubu: ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan.

D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, .

E Grubu: Rusya, , , Meksika.

F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Kenya.



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