A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak voleybol takımlarının belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesi gruplar açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek.
2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Grup aşamasında karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkeler, FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.
Eleme grupları, FIVB tarafından açıklanan 1 Ocak 2019 tarihli dünya sıralaması baz alınarak yapıldı. Olimpiyat elemelerine katılmayacağını açıklayan Küba'nın yerine Polonya müsabakalara dahil edildi.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya.
B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya.
C Grubu: ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan.
D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan.
E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika.
F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Kenya.
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