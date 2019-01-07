07 Ocak 2019, Pazartesi

DİĞER

"Yarının Sultanları" projesi

Yarının Sultanları projesi
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

A Milli Takımı Başantrenörü ile Fenerbahçeli oyuncu Guidetti ve VakıfBank oyuncusu , Elazığ'da öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ve Elazığ AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar tarafından desteklenen "" projesi kapsamında, , Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda öğrencilerle buluştu, onlara voleybol tekniklerini anlattı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı açıklamada, gençlerin spora yönelmesinin önemine değinerek "Başarılı oyuncular çocuklarımız için rol modeldir. Onların burada olması çocuklarımızda spor kültürünün gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Başantrenör de çocuklar ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Guidetti, proje kapsamında daha önce 'te çocuklarla buluştuğunu aktararak, "Amacımız Türkiye'de ulaşabildiğimiz her kız çocuğuna voleybolu sevdirmek." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Takımı oyuncusu Guidetti, çocuklara voleybolu sevdirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Her çocuğun hayatında sporun yer alması gerekiyor. Biz de bu amaçla yola çıktık. Umuyorum ki amacımıza ulaşırız." diye konuştu.

Projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren VakıfBank oyuncusu da dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olan Giovanni Guidetti ile öğrencileri voleybola yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Guidetti ve sporcular, etkinlikte kız öğrencilerle voleybol oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Cüneyt Çakır: VAR ile hakemler özgüven kazandı Cüneyt Çakır: "VAR ile hakemler özgüven kazandı''
Türk güreşinin babası Yaşar Doğu Türk güreşinin babası Yaşar Doğu
Hakan Şükürün babasına hapis istemi Hakan Şükür'ün babasına hapis istemi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör