A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile Fenerbahçeli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ve VakıfBank oyuncusu Melis Gürkaynak, Elazığ'da öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ve Elazığ AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar tarafından desteklenen "Yarının Sultanları" projesi kapsamında, başantrenör Giovanni Guidetti, Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda öğrencilerle buluştu, onlara voleybol tekniklerini anlattı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı açıklamada, gençlerin spora yönelmesinin önemine değinerek "Başarılı oyuncular çocuklarımız için rol modeldir. Onların burada olması çocuklarımızda spor kültürünün gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Başantrenör Giovanni Guidetti de çocuklar ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Guidetti, proje kapsamında daha önce Bitlis'te çocuklarla buluştuğunu aktararak, "Amacımız Türkiye'de ulaşabildiğimiz her kız çocuğuna voleybolu sevdirmek." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, çocuklara voleybolu sevdirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Her çocuğun hayatında sporun yer alması gerekiyor. Biz de bu amaçla yola çıktık. Umuyorum ki amacımıza ulaşırız." diye konuştu.

Projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren VakıfBank oyuncusu Melis Gürkaynak da dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olan Giovanni Guidetti ile öğrencileri voleybola yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Guidetti ve sporcular, etkinlikte kız öğrencilerle voleybol oynadı.