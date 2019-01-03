03 Ocak 2019, Perşembe

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Wozniacki'den erken veda

Wozniackiden erken veda
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Giriş Tarihi: 03.01.2019

, Auckland Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı 'yi 2-0 yendi.

'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının 2. turunda, dünya 3 numarası ile klasmanın 152. basamağındaki karşılaştı.

18 yaşındaki Kanadalı Andreescu, maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Geçen yılın şampiyonu Danimarkalı Wozniacki, 1 numaralı seribaşı olarak geldiği organizasyondan elendi.

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