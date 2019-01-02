02 Ocak 2019, Çarşamba

DİĞER

Şampiyonun gözü yüksekte

Şampiyonun gözü yüksekte
DİĞER
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Dünya ve Avrupa atletimiz , 2019 hedefini açıkladı.

Dünya unvanını korumak istediğini belirten milli atlet, "Tüm çalışmalarımı bunun üzerine kurdum. Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.
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