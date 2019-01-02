02 Ocak 2019, Çarşamba
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Şampiyonun gözü yüksekte
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Dünya ve Avrupa şampiyonu atletimiz Ramil Guliyev, 2019 hedefini açıkladı.
Dünya şampiyonu unvanını korumak istediğini belirten milli atlet, "Tüm çalışmalarımı bunun üzerine kurdum. Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.
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