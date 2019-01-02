Philippe Senderos Ordu’da
İsviçre Milli Takımının deneyimli oyuncusu Philippe Senderos, Ordu’ya geldi. Şehri ve Yeni Orduspor'un tesislerini gezen Senderos, "Bu şehrin mutlaka Süper Lig'de bir takımı olması gerekiyor" dedi.
Arsenal, Milan ve Valencia gibi büyük takımlarda top koşturan, İsviçre Milli Takımı'nın oyuncusu Philippe Senderos, iş adamları Mert ve İsmet Yiğit Şenocak'ın davetlisi olarak Ordu'ya geldi. Philippe, Ordu ziyaretinde ilk olarak Karadeniz'in yaylalarını ailesiyle birlikte gezme fırsatı buldu. Daha sonra Yeni Orduspor'un stadı ve tesislerini gezen Philippe, yetkililerden bilgi aldı. Philippe, yaptığı açıklamasında, Yeni Orduspor'un tesislerine hayran kaldığını belirterek, "Bu şehrin mutlaka Süper Lig'de bir takımı olması gerekiyor. Yeni Orduspor Süper Lig'i hak eden bir takım" dedi.
Futbola İsviçre Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos'in bonservisi elinde bulunuyor.
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