Nadaldan kötü haber

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Nadal'dan kötü haber
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi.
Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. Avustralya Açık'a kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana korta çıkamadı. Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.
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