02 Ocak 2019, Çarşamba

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Nadal'dan kötü haber

Nadaldan kötü haber
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol , sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Basın toplantısında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, "MR sonuçlarına göre sol uyluğumda küçük bir yırtık var. Bu turnuvada gerçekten oynamak istiyordum ama doktorların tavsiyesiyle çekilme kararı aldım. Küçük bir sakatlık ama zorlarsam büyüyebilir. 'a kadar vücudumu riske atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol tenisçi, sakatlığı nedeniyle eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana korta çıkamadı. Nadal'ın sakatlığı döneminde Sırp , tek erkeklerde ilk sıraya yükselmişti.

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