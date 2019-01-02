02 Ocak 2019, Çarşamba

DİĞER

Guidetti: Tüm kupalara talibiz

DİĞER
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Başantrenörü , 2018’de tüm kupaları kazanan takımının 2019’a da damga vuracağını söyledi

Geçtiğimiz yıl , Avrupa ve dünyada kupa bırakmayan , 2019'da da iddialı... Sarısiyahlı voleybolcuların antrenörü , bu sene de tüm kupalara talip olduklarını belirtip, "2018'de her şey istediğimiz gibiydi. Bu sene bu başarının da üstüne çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma olan güvencim tam. Çok şanslı bir hocayım çünkü çok iyi çalışıyorum. Vakıfbank, 2019'a da damga vuracaktır" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Şampiyonun gözü yüksekte Şampiyonun gözü yüksekte
TFFden sürpriz karar! TFF'den sürpriz karar!
Amorti rakamlar hangileri - Milli Piyango sonuçları 2019 Amorti rakamlar hangileri - Milli Piyango sonuçları 2019
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör