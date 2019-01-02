Guidetti: Tüm kupalara talibiz

Vakıfbank Başantrenörü Guidetti, 2018’de tüm kupaları kazanan takımının 2019’a da damga vuracağını söyledi

Geçtiğimiz yıl Türkiye, Avrupa ve dünyada kupa bırakmayan Vakıfbank, 2019'da da iddialı... Sarısiyahlı voleybolcuların antrenörü Guidetti, bu sene de tüm kupalara talip olduklarını belirtip, "2018'de her şey istediğimiz gibiydi. Bu sene bu başarının da üstüne çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma olan güvencim tam. Çok şanslı bir hocayım çünkü çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Vakıfbank, 2019'a da damga vuracaktır" dedi.