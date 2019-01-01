01 Ocak 2019, Salı

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TFF'den sürpriz karar!

TFFden sürpriz karar!
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 01.01.2019

Federasyonu () Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karara göre son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak.

Konuyla ilgili 'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak."

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