Amorti rakamlar hangileri - Milli Piyango sonuçları 2019

70 milyon TL'nin dağıtılacağı yılbaşı çekilişinde talihli belli oluyor. Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Bu akşam 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Saat 15.00'da başlayan çekilişin ardından bilet alan vatandaşlar nefeslerini tuttu sonuçları kontrol ediyor. Milli Piyango sonuçlarında amorti numaralar belli oldu. 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Amorti rakamlar ise 4 ve 9 oldu.

Milli Piyango biletleri tükendi... Zengin olma umuduyla yılbaşı bileti alan vatandaşlar"Yılbaşı Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak?" Sorusunun cevabını arıyordu. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başladı. Milli Piyango İdaresinin Anıttepe'deki hizmet binası ile Sayıştayın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişlerini vatandaşlar da izleyebiliyor. 1 milyon ve üzerindeki ikramiyeleri kazanan numaralar, saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilecek çekilişle belirlendi. Açıklanan sonuçlar neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. On talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Amorti: 4 ve 9