Milli sporcular, eskrim, cimnastik ve motosiklette tarihi başarılarla dolu bir seneyi geride bıraktı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Deniz Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yer aldığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye, böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasına kavuştu.

Şampiyonada Aylin Çakır ayrıca genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.

CİMNASTİK

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attı.

Milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi.

MOTOSİKLET

Milli motosikletçi Can Öncü, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nın İtalya ayağında şampiyonluğa ulaştı.

Yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan milli sporcu Can Öncü, pilotlar klasmanındaki puanını 221'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Milli motosikletçi Can Öncü ayrıca, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası şampiyonu unvanıyla MotoGP'nin Moto3 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Öncü, ilk kez katıldığı bu organizasyonun İspanya'daki son yarışında birinci olup, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışa çıkan ve yarış kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.

YASEMİN ADAR'A DÜNYA FAİR PLAY ÖZEL DİPLOMASI

Milli kadın güreşçi Yasemin Adar'a Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 76 kilo yarı final maçındaki davranışı sebebiyle Yasemin Adar'a özel diploma verildiği bildirildi.

Yasemin Adar, yarı final müsabakasında dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadı ve rakibine zarar vermekten kaçındı.

REKOR BONSERVİS

Beşiktaş forması giyen 26 yaşındaki Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibiyle 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk Tosun, 22 milyon avroluk Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.

TÜRKİYE 2 ÖNEMLİ ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye, 2018 yılı içinde Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası gibi 2 önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda, MXGP kategorisinde Red Bull KTM'den Hollandalı Jeffrey Herlings, MX2 kategorisinde ise Red Bull KTM'den Letonyalı Pauls Jonass birinci oldu.

2018 Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar ayrıca, "MXGP En İyi Altyapı" ödülüne layık görüldü.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı ise Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlendi.

Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın Türkiye etabında Estonyalı Ott Tanak, 03.59.24.5 derecesiyle birinciliği elde etti. Finlandiyalı pilot Jari-Matti Latvala ikinci, Yeni Zelandalı Hayden Paddon üçüncü sırayı aldı.

VAKIFBANK ŞAMPİYON

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde VakıfBank, Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

RAMİL GULİYEV "YILIN ERKEK ATLETİ"

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi.

ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldü.

OKÇULUKTA MADALYALARA AMBARGO KONULDU

Türkiye, Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ile Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Ferdi müsabakalarda ise kadınlar klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz altın, Gülnaz Büşranur Çoşkun bronz madalya alırken, kadınlar makaralı yayda Yeşim Bostan gümüş madalya elde etti.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde ise Türk Milli Takımı, 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etmişti.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI İÇİN KOTALAR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi yelkende 2 kota alındı.

Milli yelkencilerden Alican Kaynar, finn sınıfında, Nazlı Çağla Dönertaş ise laser radial sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA 5 MADALYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı.

Türkiye şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla kapattı.

Erkekler 200 metrede Ramil Guliyev altın madalyaya ulaşırken, erkekler 4x100 metre bayrak takımı ve 400 metre engelli kategorisinde Yasmani Copello Escobar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye bronz madalyalar, erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey ve kadınlar 5 bin metrede Yasemin Can'dan geldi.

İLKE ÖZYÜKSEL'DEN DÜNYA REKORU

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele eden İlke Özyüksel, genç kadınlar dünya rekorunu kırarak altın madalya elde etti.

Yüzme, 800 metre koşu, atıcılık, eskrim ve binicilikten oluşan 5 farklı branş üzerinden yapılan müsabakalarda İlke Özyüksel, toplamda 1376 puan toplayarak genç kadınlar dünya rekorunun yeni sahibi olmayı başardı.

RIZA VE TAHA YİNE AVRUPA ŞAMPİYONU

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül de finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.