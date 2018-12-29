29 Aralık 2018, Cumartesi

DİĞER

Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

83. Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet 'nın cenazesi toprağa verildi.

'nın naaşı, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından, 'nda defnedildi.

Cenaze törenine, merhumun kızları Ayşenur ile Yurdanur Dulda'nın yanı sıra, aile yakınları, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve atletizm camiasından isimler katıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Arda Turan şimdi yandı! Berkaydan flaş karar... Arda Turan şimdi yandı! Berkay'dan flaş karar...
Arda Turan şimdi yandı! Berkaydan flaş karar... Arda Turan şimdi yandı! Berkay'dan flaş karar...
İşte dünyanın en çok kazananları: Zirvedeki isim şaşırttı İşte dünyanın en çok kazananları: Zirvedeki isim şaşırttı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör