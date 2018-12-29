29 Aralık 2018, Cumartesi

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Cengiz attı, Roma kazandı!

Cengiz attı, Roma kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

Serie A'da , Parma'yı 2-0 yenerken Milli futbolcu , 1 gol ve 1 asist ile maçın yıldızı oldu.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Parma, 'yı konuk etti. Stadio Ennio Tardini'de oynanan karşılaşmayı Roma 2-0 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Cristante ve kaydetti. Milli futbolcu Cengiz Ünder ilk golün asistini de yaptı.

Bu sonuçla Roma 30 puana yükselirken Parma 25 puanda kaldı.

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