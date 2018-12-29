Cengiz attı, Roma kazandı!

Serie A'da Roma, Parma'yı 2-0 yenerken Milli futbolcu Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asist ile maçın yıldızı oldu.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Parma, Roma'yı konuk etti. Stadio Ennio Tardini'de oynanan karşılaşmayı Roma 2-0 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Cristante ve Cengiz Ünder kaydetti. Milli futbolcu Cengiz Ünder ilk golün asistini de yaptı.

Bu sonuçla Roma 30 puana yükselirken Parma 25 puanda kaldı.