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Cengiz attı, Roma kazandı!
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018
Serie A'da Roma, Parma'yı 2-0 yenerken Milli futbolcu Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asist ile maçın yıldızı oldu.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Parma, Roma'yı konuk etti. Stadio Ennio Tardini'de oynanan karşılaşmayı Roma 2-0 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Cristante ve Cengiz Ünder kaydetti. Milli futbolcu Cengiz Ünder ilk golün asistini de yaptı.
Bu sonuçla Roma 30 puana yükselirken Parma 25 puanda kaldı.
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