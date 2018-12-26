26 Aralık 2018, Çarşamba

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Türkiye Offroad Şampiyonası'nda ikinci oldular

Türkiye Offroad Şampiyonasında ikinci oldular
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yarışan Pilot ve Co-Pilot Türkiye ikincisi oldu.

7 ayaktan oluşan yarışın tamamında derece alan Kahramanmaraş Offroad Takımı, başarılarını Büyükşehir Belediye Başkanı 'u ziyaret ederek paylaştılar.
Sporun her dalına belediye olarak sporcuların yanında olduklarını kaydeden Başkan Erkoç, "Offroad Şampiyonasında 7 ayakta yapılan 2. olan Sefa ve Servet kardeşlerimizin takımını tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın adına gurur verici bir olay. Bizlerde büyükşehir belediyesi olarak sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu dalda büyük Türkiye şampiyonasının Kahramanmaraş'a aldıracaklarının müjdesini verdi arkadaşlarımız.

Buda Kahramanmaraş'ımızın turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli" dedi.
Offroad sporcuları ve ise, "2 yıldır Türkiye'de offroad yarışlarında yer alıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Lojistik anlamda çok büyük desteklerini gördük. Bugünde ödülümüzle birlikte başarımızı paylaşmak istedik. Biz bu yıl belediyemiz adına yarıştık. Sağolsun bize destek oldu. En büyük sıkıntımız lojistikti. Belediyemizin offroad takımımıza desteği diğer belediyelere örnek oldu" diye konuştular.

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