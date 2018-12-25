2019 Asgari ücret fiyatı! Asgari ücret kaç TL oldu? Agi ücretleri ne kadar?

Türkiye'de son günlerde herkesin merak ettiği tek soru vardı: Asgari ücret ne kaç TL olacak? İşte bu kritik sorunun cevabı netleşti... Asgari Ücret Komisyonu bugün dördüncü kez toplandı. Milyonlarca vatandaş komisyodan çıkacak asgari ücret kararını merak ediyordu. Ve beklenen açıklama geldi. Peki, asgari ücret kaç TL oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde bir önceki yıla göre yüzde 26.05 artışla 2,020 TL olarak belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre asgari ücret brüt 2,558 TL net 2,020 TL olarak belirlendi... Asgari ücret geçen yıla göre yüzde 26.05 arttı" dedi.

Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1,603 TL olarak belirlenmişti.

Selçuk kararın komisyonunun oybirliği ile alındığını da belirtti.

İşçi tarafını temsilen komisyonda yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise belirlenen asgari ücretin "mükemmel" olmadığını ancak "kabul edilebilir" olduğunu belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) , hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor.