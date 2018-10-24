    24 Ekim 2018, Çarşamba

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    Mete Gazoz'dan yeni rekor

    Mete Gazozdan yeni rekor
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    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Milli okçu , klasik yay erkekler kategorisinde rekoru kırdı.

    Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden milli takım seçme yarışmalarında klasik yay erkeklerde Mete, 2x70 metrede 693 puana ulaşarak Türkiye rekorunu geliştirdi.

    Bu kategoride rekor daha önce 686 puanla yine milli okçu Mete'ye aitti.



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