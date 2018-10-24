Mete Gazozdan yeni rekor

Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden milli takım seçme yarışmalarında klasik yay erkeklerde Mete, 2x70 metrede 693 puana ulaşarak Türkiye rekorunu geliştirdi.

Bu kategoride rekor daha önce 686 puanla yine milli okçu Mete'ye aitti.