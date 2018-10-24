Khabib Nurmagomedov'dan Türkiye'ye selam
Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türkçe öğrendiğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bu akşam oynanacak Schalke maçı için resmi ve özel davet alan Khabib, her fırsatta Türkiye'yi ve yemeklerini çok sevdiğini belirtirken, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in müdavimi oldu. Burada hem Türk yemeklerini tercih eden hem de Erdal Çetinkaya'nın pişirdiği etleri yiyerek çok beğenen dövüş ustası, etlerin Dağıstan'dan geldiğini de öğrenince, "Bunu yememek olmaz" dedi.
Turkiye'de de ilgi ile takip edildiği hatırlatılan Khabib, "Selamun Aleyküm" dedikten sonra Türkçe konuşarak, "Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?" dedikten sonra arkadaşlarına Türkçe öğrendiğini söyledi.
Moskova'da açtığı et restoranına başta Rusya'nın önemli isimleri olmak üzere bir çok dünya çapında ünlüyü de ağırlayan Türk işletmeci Erdal Çetinkaya, "Konum olarak Moskova'nın kalbi sayılabilecek bir yerdeyiz. Moskova dünyadaki en çok merak edilen şehirlerinden bir tanesi. Hemen hemen her gün bir dünya çapında yıldızı ağırlıyoruz. Dünya kupası sırasında bir çok futbol yıldızı uğradı. En güzeli de yolu Türkiye'den bir şekilde geçen yıldızların beni görünce bildikleri kelimeleri söylemesi. Bugün de Khabib burada. Dünyanın konuştuğu bir isim ve bizi tercih etmesi çok gurur verici. Ülkem adına burada kendimce marka yaratmış birisi olarak Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyorum" dedi.
UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, şu günlerde emekli boksör Floyd Mayweather'a yaptığı meydan okuma ile gündemde. Khabib, 50 maçta yenilgisi bulunmayan Mayweather'a şöyle seslenmişti:
"Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır."
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