    24 Ekim 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Angelique Kerber ilk galibiyetini aldı

    Angelique Kerber ilk galibiyetini aldı
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Kadın Tenisçiler Birliği () tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin Kırmızı Grup maçlarında , 'yı, da Kiki Bertens'i 2-1 yendi.

    Kırmızı Grup karşılaşmalarının oynandığı turnuvanın dördüncü gününde, 1 numaralı seribaşı Alman ile 3 numaralı seribaşı Japon korta çıktı.

    İki saat 29 dakika süren mücadelede Kerber, Osaka'yı 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi. Kerber'in ilk galibiyetini aldığı ikinci maçlar sonunda Osaka henüz galip gelemedi.

    Kırmızı Grup'taki diğer maçta, 5 numaralı seribaşı ABD'li ile 8 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens karşılaştı.

    Stephens, iki saat 20 dakika süren karşılaşmada Bertens'i 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Bertens ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Turnuvada yarın Beyaz Grup'ta Petra Kvitova-Karolina Pliskova ve Caroline Wozniacki-Elina Svitolina maçları oynanacak.

    Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 28 Ekim Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Sergio Ramostan çirkin hareket! Sergio Ramos'tan çirkin hareket!
    Sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek ''Sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek"
    Khabibten Türkiyeye selam Khabib'ten Türkiye'ye selam
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör