Angelique Kerber ilk galibiyetini aldı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin Kırmızı Grup maçlarında Angelique Kerber, Naomi Osaka'yı, Sloane Stephens da Kiki Bertens'i 2-1 yendi.

Kırmızı Grup karşılaşmalarının oynandığı turnuvanın dördüncü gününde, 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile 3 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka korta çıktı.

İki saat 29 dakika süren mücadelede Kerber, Osaka'yı 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi. Kerber'in ilk galibiyetini aldığı ikinci maçlar sonunda Osaka henüz galip gelemedi.

Kırmızı Grup'taki diğer maçta, 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ile 8 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens karşılaştı.

Stephens, iki saat 20 dakika süren karşılaşmada Bertens'i 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Bertens ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Turnuvada yarın Beyaz Grup'ta Petra Kvitova-Karolina Pliskova ve Caroline Wozniacki-Elina Svitolina maçları oynanacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 28 Ekim Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.