    24 Ekim 2018, Çarşamba

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    Elif Jale Yeşilırmak dünya ikincisi oldu

    Elif Jale Yeşilırmak dünya ikincisi oldu
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    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda 4'üncü gün sona erdi. 'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden finalde Japon Risako Kawai'ye 8-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

    'nda Avrupa ve dünya şampiyonu Yasemin Adar, Azeri Sabira Aliyeva'yı sayı tuşuyla, çeyrek finalde Japon Hiroe Minagava Suzuki'yi 7-0'lık skorla, yarı finalde ise Macar rakibi Zsanett Nemeth'i 9-1'lik skorla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde olimpiyat ve dünya Şampiyonu ABD'li Adeline Gray ile karşılaşacak.

    72 kiloda ise repesajda Macar Nicoletta Remata Smolka ile karşılaşacak. Buse Tosun Smolka'yı devirirse, Çinli Juan Wang ile için güreşecek.

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları bugün sona erdi. serbest stilde Fatih Erdin ile gümüş, Süleyman Atlı ile bronz madalya kazandı.

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