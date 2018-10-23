Elif Jale Yeşilırmak dünya ikincisi oldu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü gün sona erdi. Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Elif Jale Yeşilırmak finalde Japon Risako Kawai'ye 8-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa ve dünya şampiyonu Yasemin Adar, Azeri Sabira Aliyeva'yı sayı tuşuyla, çeyrek finalde Japon Hiroe Minagava Suzuki'yi 7-0'lık skorla, yarı finalde ise Macar rakibi Zsanett Nemeth'i 9-1'lik skorla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde olimpiyat ve dünya Şampiyonu ABD'li Adeline Gray ile karşılaşacak.
72 kiloda ise Buse Tosun repesajda Macar Nicoletta Remata Smolka ile karşılaşacak. Buse Tosun Smolka'yı devirirse, Çinli Juan Wang ile bronz madalya için güreşecek.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları bugün sona erdi. Türkiye serbest stilde Fatih Erdin ile gümüş, Süleyman Atlı ile bronz madalya kazandı.
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