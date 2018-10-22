    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Trakya Ragbi: 70 - Koç Üniversitesi SK: 6

    Trakya Ragbi: 70 - Koç Üniversitesi SK: 6
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    13’lü ’i A grubu ikinci maçında , SK’yı 70-6 mağlup etti.

    : 70 - SK: 6

    Ayşekadın Yerleşkesi çim sahasında oynanan 13'lü 'i A grubu ikinci maçında Trakya Ragbi, Koç Üniversitesi SK'yı 70-6 mağlup etti.
    Trakya Ragbi Kulüp Başkanı Zafer Eray, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için çok yeni olan 13'lü ragbide çıktığımız ikinci maçtan da galip ayrılmak mutluluk verici. Oyunu oynayarak öğrenmeye devam ediyoruz. Üstüne koymamız gereken noktalar hala var. Bunun içinde zamana ve daha fazla maç pratiğine ihtiyacımız var. Oyuncu arkadaşların uyum sağlamaya başladığını söyleyebilirim" dedi.

    "Tribünde seyirci görmekten dolayı keyif aldık"
    Eray, tribünde seyirci görmekten dolayı da ayrı bir keyif aldıklarını dile getirerek, "Her maçımızda daha fazla meraklıyı tribüne çekebiliyoruz. İki maçtan sonra grup liderliğimizi garantiledik. Sıradaki maçımızı B grubu birincisiyle Batı Bölgesi birinciliği için oynayacağız. Önümüzde yaklaşık bir aylık süremiz var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimiz Koç Üniversitesi içinde 13'lü ragbi çok yeni ve öğrenme aşamasındalar. Zamanla daha iyi olacaklarına inanıyorum. Kendilerine de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne de saha tahsisleri için aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
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