    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    "Taha Akgül, bizim için bir değerdir"

    Taha Akgül, bizim için bir değerdir
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    si Başkanı , olimpiyat şampiyonu ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, "'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz." dedi.

    Spor Genel Müdürlüğü Başkanı : - "Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. 'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz"

    'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çebi, Güreş 'nın şampiyonanın ilk iki gününde hedeflerine tam olarak ulaşamadığını söyledi.

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda 'yi temsil eden 'ün çeyrek finalde elenmesini değerlendiren Selçuk Çebi, "Taha kardeşimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu. Buraya da Avrupa şampiyonu olarak geldi. Kendisinin hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmaktı. Allah kendisine daha fazlasını nasip edecektir inşallah. Alamadığı madalyadan dolayı tabii ki biz de üzüldük. Taha, sonuna kadar çalıştı ve mücadele etti. Sporda yenmek ve yenilmek de var. Taha Akgül, bizim için bir değerdir ve baş tacımızdır. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

    'na ilk kez katılan Fatih Erdin'in şampiyonada elde etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çebi, "Fatih, ilk defa şampiyonaya katıldığı için heyecanına yenik düştü. Bundan sonraki müsabakalar daha farklı olacaktır. Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almış bir sporcu olarak çıtası daha da yükselecektir." ifadelerini kullandı.

    Selçuk Çebi, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda dünya beşincisi olan 'ın hakemlerin verdiği yanlış karardan dolayı yenildiğini aktardı.

    Erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı'nın bugün ABD'li Thomas Patrick Gilman ile maçına çıkacağını hatırlatan Çebi, milli sporcunun bronz madalya elde edeceğini kaydetti.

    Kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak'ın başarılı maçlar çıkardığını belirten Selçuk Çebi, milli güreşçinin altın madalya kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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