22 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Karşılaşmanın ardından İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Süleyman Atlı, madalya ile Türkiye'ye dönmesinin nasip olduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hedefim 2010 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Madalyamı başta şehit aileleri olmak üzere tüm şehitlere ve gazilere armağan ediyorum. Buradan tüm Mehmetçiklere sevgilerimle saygılarımla; Allah sabırlar versin" dedi.
Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nın 3. gününde 57 kilodaki Süleyman Atlı, dünya üçüncüsü oldu.
Süleyman Atlı, Amerikalı rakibi Thomas Patrick Gilman'ı 5-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.
Karşılaşmanın ardından İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Süleyman Atlı, madalya ile Türkiye'ye dönmesinin nasip olduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hedefim 2010 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Madalyamı başta şehit aileleri olmak üzere tüm şehitlere ve gazilere armağan ediyorum. Buradan tüm Mehmetçiklere sevgilerimle saygılarımla; Allah sabırlar versin" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!