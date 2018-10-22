    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu

    Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nın 3. gününde 57 kilodaki , dünya üçüncüsü oldu.

    , Amerikalı rakibi Thomas Patrick Gilman'ı 5-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

    Karşılaşmanın ardından muhabirinin sorularını cevaplandıran Süleyman Atlı, madalya ile 'ye dönmesinin nasip olduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hedefim 2010 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Madalyamı başta şehit aileleri olmak üzere tüm şehitlere ve gazilere armağan ediyorum. Buradan tüm Mehmetçiklere sevgilerimle saygılarımla; Allah sabırlar versin" dedi.
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