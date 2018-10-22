    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    "Fenerbahçe, dünya ve Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri"

    Fenerbahçe, dünya ve Türkiyedeki en iyi kulüplerden biri
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Takımı'nın yeni i Meksikalı smaçör , sarı-lacivertli ekibin dünya ve 'deki en iyi kulüplerden biri olduğunu belirtti.

    Takımı'nın yeni i : "Taraftar sayısı çok fazla olan, başarılı bir kulübe geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum''

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulunan Samantha Bricio, sarı-lacivertli ekibin formasını giyeceği için onur duyduğunu kaydederek, "Taraftar sayısı çok fazla olan, başarılı bir kulübe geldim. Fenerbahçe, dünya ve 'deki en iyi kulüplerden biri. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Meksikalı voleybolcu, geçen sezon temsilcisi Imoco Volley'in formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığını hatırlatarak, "Taraftarlar çok tutkulu ve heyecanlıydı. Kazanmayı çok istiyorlardı. Takımlarının hep yanındalardı." değerlendirmesinde bulundu.

    Fenerbahçe formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "İki yıl boyunca İtalya'daydım. Orada da mutluydum ama Fenerbahçe'de oynamak ve 'da yaşamak istedim." şeklinde görüş belirtti.



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