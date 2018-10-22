Fenerbahçe, dünya ve Türkiyedeki en iyi kulüplerden biri

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Meksikalı smaçör Samantha Bricio, sarı-lacivertli ekibin dünya ve Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulunan Samantha Bricio, sarı-lacivertli ekibin formasını giyeceği için onur duyduğunu kaydederek, "Taraftar sayısı çok fazla olan, başarılı bir kulübe geldim. Fenerbahçe, dünya ve Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Meksikalı voleybolcu, geçen sezon İtalya temsilcisi Imoco Volley'in formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığını hatırlatarak, "Taraftarlar çok tutkulu ve heyecanlıydı. Kazanmayı çok istiyorlardı. Takımlarının hep yanındalardı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "İki yıl boyunca İtalya'daydım. Orada da mutluydum ama Fenerbahçe'de oynamak ve İstanbul'da yaşamak istedim." şeklinde görüş belirtti.