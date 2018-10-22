    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Elif Jale Yeşilırmak finale yükseldi

    Elif Jale Yeşilırmak finale yükseldi
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda 'yi temsil eden , finale yükseldi.

    'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi , yarı finalde Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav ile karşılaştı.

    Rakibini 11-1 teknik üstünlükle yenen Elif Jale, adını finale yazdırdı.

    Elif Jale Yeşilırmak, yarın yapılacak finalde Japon Risako Kawai ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

    İlk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3 yenen Elif Jale, çeyrek finalde ise Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0 mağlup etmişti.

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