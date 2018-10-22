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Elif Jale Yeşilırmak finale yükseldi
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, finale yükseldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, yarı finalde Moğolistan'dan Shoovdor Baatarjav ile karşılaştı.
Rakibini 11-1 teknik üstünlükle yenen Elif Jale, adını finale yazdırdı.
Elif Jale Yeşilırmak, yarın yapılacak finalde Japon Risako Kawai ile altın madalya mücadelesine çıkacak.
İlk turda Kanadalı Linda Morais'i 5-3 yenen Elif Jale, çeyrek finalde ise Meksikalı Alejandra Romero Bonilla'yı 3-0 mağlup etmişti.
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