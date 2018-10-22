    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Dünya Güreş Şampiyonası

    Dünya Güreş Şampiyonası
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nda erkekler serbest stil 57 kiloda , maçına çıkacak.

    Erkekler serbest stil 57 kiloda , maçına çıkacak.

    'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Süleyman Atlı, Amerikan Samoalı Josh Failauga ile repesaj mücadelesine çıktı.

    Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Süleyman Atlı, bu akşam ABD'li Thomas Patrick Gilman ile bronz madalya maçında karşılaşacak.

    57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti.




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