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Dünya Güreş Şampiyonası
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya maçına çıkacak.
Erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya maçına çıkacak.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Süleyman Atlı, Amerikan Samoalı Josh Failauga ile repesaj mücadelesine çıktı.
Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi Süleyman Atlı, bu akşam ABD'li Thomas Patrick Gilman ile bronz madalya maçında karşılaşacak.
57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti.
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