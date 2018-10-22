Dünya Güreş Şampiyonası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Süleyman Atlı, Amerikan Samoalı Josh Failauga ile repesaj mücadelesine çıktı.

Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi Süleyman Atlı, bu akşam ABD'li Thomas Patrick Gilman ile bronz madalya maçında karşılaşacak.

57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti.