    21 Ekim 2018, Pazar

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    Marquez Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti

    Marquez Japonyada şampiyonluğunu ilan etti
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    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı 'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu , şampiyonluğu garantiledi.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, 'nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa 6. sıradan başlayan , şampiyonluk için çekiştiği Ducati'den ile son turlara kadar liderlik mücadelesi verdi. Marquez, 20. turda geçtiği Dovizioso'nun bitime 2 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kalmasıyla yakaladığı avantajı çok iyi kullandı.

    Bu sezon 8'inci, kariyerinin 43. MotoGP zaferine ulaşan Marquez böylece son 3 ayak öncesi şampiyonluk ipini göğüsledi. 25 yaşındaki İspanyol sürücü, 2013, 2014, 2016 ve 2017'den sonra beşinci MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.

    Liderin 1.5 saniye arkasındaki LCR Honda Castrol'den ikinci, Marquez'den 1.7 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise üçüncü oldu.

    Sezonun 17. yarışı Avustralya 'si, 28 Ekim'de koşulacak.

    Pilotlar klasmanı

    1. Marc Marquez (): 296 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 194

    3. (İtalya): 185

    4. Maverick Vinales (İspanya): 155

    5. Cal Crutchlow (): 148



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