    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Yılın atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı

    Yılın atleti ödülünde Ramil Guliyev finale kaldı
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Avrupa Atletizm Birliği, Cuma günü ödül kazananları açıklayacak

    Avrupa Atletizm Birliğinin ödülleri, Cuma günü sahiplerine verilecek.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu , "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. 28 yaşındaki sprinter, 'de 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performans sonrasında Avrupa Atletizm Birliği tarafından finalistler arasına seçildi.

    Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları, federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç'in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı.

    Avrupa Atletizm Birliğinin ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de 'nin Lozan kentindeki törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasına doğru Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na doğru
    Milli ciritçi Münevver Hancı, bronz madalya kazandı Milli ciritçi Münevver Hancı, bronz madalya kazandı
    Amatör Sporlar ödül töreni Ankarada yapıldı Amatör Sporlar ödül töreni Ankara'da yapıldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör