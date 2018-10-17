    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Yeni Ordu Stadı'nda çim serme işlemi tamamlandı

    Yeni Ordu Stadında çim serme işlemi tamamlandı
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'da Gençlik ve yaptırılan Yeni Ordu Stadı'nın çim serme işlemi sona erdi.

    Valisi Seddar Yavuz: "15 ay gibi kısa sürede yaklaşık 150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli bir stadı bitirebilmek, gelişmiş teknolojiyi ve aynı zamanda bu konudaki uzmanlığımızı gösteriyor."
    Ekiplerce Adapazarı'ndan getirilen çimler yeni stada serilirken, çimlerin köklenmesi için sulama işlemine geçildi.

    , AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadın hızlı inşa edilmesinin, devletin gücünü ve Türk mühendisliğinin gelişmişliğini gösterdiğini belirterek, "15 ay gibi kısa sürede yaklaşık 150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli bir stadı bitirebilmek, gelişmiş teknolojiyi ve aynı zamanda bu konudaki uzmanlığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Stadın Ordu'ya yapılması noktasında özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı 'a, hükümete ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ettiklerini kaydeden Yavuz, "Stadı kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

    Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'da, kentin çok güzel bir spor tesisine kavuştuğunu söyledi. Stat inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Kara, "İnşallah burada güzel karşılaşmaları hep birlikte izleyeceğiz. Ordumuza yakışır bir stat yapılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Statta sadece futbol organizasyonlarının olmayacağını aktaran Kara, "Burada salon sporları da olacak. Bunun için de ayrı bölümler yapılmış durumda. Dolayısıyla burayı 24 saat yaşayan bir stat olarak kullamayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kara, stadın bir bölümünde 150 kişi kapasiteli sporcu otelinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

    Proje müdürü Cevat Taşkesenligil ise Ordu'ya önemli bir yatırımı kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydederek, yeni stadın sporseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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