Tekvandocuların yeni durağı İngiltere
İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek grand prix serisinin dördüncü ayağında Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek
Tekvandoda Grand Prix serisinin dördüncü ayağı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 9 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut mücadele edecek.
Finaller önesi son seri müsabakalarında erkeklerde ise Türkiye adına 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.
Grand Prix Finalleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak.
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