    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Tekvandocuların yeni durağı İngiltere

    Tekvandocuların yeni durağı İngiltere
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'nin Manchester kentinde düzenlenecek serisinin dördüncü ayağında 'yi 9 sporcu temsil edecek

    Tekvandoda serisinin dördüncü ayağı 'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

    Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 9 sporcu temsil edecek.

    Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda kadınlarda 49 kiloda ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut mücadele edecek.

    Finaller önesi son seri müsabakalarında erkeklerde ise Türkiye adına 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.

    Grand Prix Finalleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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