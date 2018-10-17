Tekvandocuların yeni durağı İngiltere

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek grand prix serisinin dördüncü ayağında Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek

Tekvandoda Grand Prix serisinin dördüncü ayağı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 9 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut mücadele edecek.

Finaller önesi son seri müsabakalarında erkeklerde ise Türkiye adına 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.

Grand Prix Finalleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak.