    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Plaj Güreşinde başarılı sporcular ödüllendirildi

    Başarılı sporcular ödüllendirildi
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda başarılı olan Finikeli sporcular ödüllendirildi.

    AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte Finikeli başarılı sporcuları ve hocalarını ziyaret etti. Ziyarette 'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Şüeda Özcan'a tam altın, Kırkpınar Güreşleri minik 1 kategorisinde üçüncü olan Salih Can Topçu'ya ve Elmalı Güreşleri'nde teşvik 1 kategorisinde ikinci olan Ramazan Efe Boztaş'a yarım altın hediye edildi. Çalıştırıcıları Sadık Kaynar'a da plaket verildi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Kastamonu Belediyespor EHFde rövanşı almak istiyor Kastamonu Belediyespor EHF'de rövanşı almak istiyor
    Üni Spor Fest heyecanı başladı Üni Spor Fest heyecanı başladı
    Bisiklet coşkusu Çeşmede yaşanacak Bisiklet coşkusu Çeşme'de yaşanacak
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör