17 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Plaj Güreşinde başarılı sporcular ödüllendirildi
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda başarılı olan Finikeli sporcular ödüllendirildi.
AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte Finikeli başarılı sporcuları ve hocalarını ziyaret etti. Ziyarette Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Şüeda Özcan'a tam altın, Kırkpınar Güreşleri minik 1 kategorisinde üçüncü olan Salih Can Topçu'ya ve Elmalı Güreşleri'nde teşvik 1 kategorisinde ikinci olan Ramazan Efe Boztaş'a yarım altın hediye edildi. Çalıştırıcıları Sadık Kaynar'a da plaket verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!