    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Kayseri'de

    Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Kayseride
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Okçulukta 2018 finalleri 19-21 Ekim tarihleri arasında 'de yapılacak.

    Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenecek şampiyonada erkekler ve kadınlar klasik yay, erkek ve kadın makaralı yay dallarında müsabakalar yapılacak. Final müsabakalarına kadınlarda Yeşil Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Yasemin Begün Topkarcı Şevval Özer, Büşra Nur Gürlek, Emine Azra Yılmaz, İpek Tomruk, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşra Coşkun, Aybüke Aktuna, Begül Löklüoğlu,Kıvılcım Yavuz, Beket Fatma Aycan, Sevda Derin, Aybüke Gümrükçü, erkeklerde ise Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı, Sümleyman Araz, Emircan Haney, Yunus Özsipahi, Muhammed Yetim, Bünyamin Yankaç, , , İbrahim Ethem Gülaçar, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Oğuzhan Küçük, Erdal Meriç Dal ve katılacak.
    Klasik dalda final yarışmaları ve madalya töreni cumartesi günü, makaralı yay finalleri ve madalya töreni ise pazar günü yapılacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Yeni Ordu Stadında çim serme işlemi tamamlandı Yeni Ordu Stadı'nda çim serme işlemi tamamlandı
    Madalyalar kazanmaya yeni başladım "Madalyalar kazanmaya yeni başladım"
    Curlingde hızlı yükseliş Curlingde hızlı yükseliş
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör