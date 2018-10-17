    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor"

    Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Gençlik ve düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu , li ve lı Ergün Penbe, 'ya geldi.

    Eski futbolcular, ilk olarak Vali Vekili Fethi Özdemir İle Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'u makamlarında ziyaret etti, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'nde gençlerle buluştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Okur, programın açılışında, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

    Yürüttükleri projelerle 'nin her yerinde olduklarını aktaran Okur, "Muğla, Türkiye'nin en önemli ve en güzel şehirlerinden biri. Biz bu bölgede birçok projeyi ve tesisi hayata geçirdik. Bugünümüz ve geleceğimiz gençlerimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

    Futbolun efsanelerini gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini anlatan Okur, "Uluslararası alanda bizleri gururlandıran futbolcularımız sizlerle olacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bütün faaliyetlerimizin odağında gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması var." diye konuştu.

    Konuşmaların ardından efsane futbolcular gençlerle deneyimlerini paylaştı.

    Salondaki bir gencin, "Oğuz hocam bu 'nin hali ne olacak?" sorusuna , "Öncelikle Allah 'a zeval vermesin. Genellikle Galatasaray ile maçımız olur, bizim de toparlanma günümüz olur. Fenerbahçe'de yeni başkan, yeni yönetim değişikliği oldu. Yeni teknik direktör, yeni altyapı hocaları hepsi yabancı. Türkiye'de bu kadar yabancı insanların Fenerbahçe'ye geldiği dönemde toparlanma süreci biraz uzun oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu bir takım felsefe değişikliğine giderlerse 11. hafta Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçeyi tekrar eski günlerinde görebiliriz." cevabını verdi.

    Katılımcılar, programda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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