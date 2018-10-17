    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Ağabeyine özendi, dünya üçüncüsü oldu

    Ağabeyine özendi, dünya üçüncüsü oldu
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'da ağabeyinden etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan 16 yaşındaki , Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda kazandı.

    Milli sporcunun hedefi, olimpiyatlarda madalya mücadelesi vermek.
    'da oturan , ağabeyinin güreş müsabakalarına katılmasından etkilenerek 2016 yılında güreş yapmaya karar verdi. Ailesinin de desteğiyle küçük yaşta güreşe başlayan Özlem Şimşek, antrenörü İlkay Kaya yönetiminde 2 yıl antrenman yaptıktan sonra turnuvalara katılmaya başladı. Plaj güreşinde ilk yarıştığı şampiyonada ikincisi olan Özlem Şimşek, bu başarısıyla 'na katılmaya hak kazandı.
    'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Yıldızlar 50+ kiloda mücadele eden Özlem Şimşek, dünya üçüncüsü oldu. Kazandığı yla ailesinin gururu olan Özlem, plaj güreşinde milli takım formasıyla başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.
    Hedefleri doğrultusunda düzenli antrenman yaptığını anlatan Özlem Şimşek, "Ağabeyimin maçlarını izleyerek etkilendim ve güreşe başlamaya karar verdim. Ailem de destek verdi. Güreşe başlarken Türkiye'yi temsil etme hayali kurdum. 2 yıldır da güreşiyorum. Katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikincisi oldum ve Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada da dünya üçüncüsü olmak çok onur verici. Bu başarıdan dolayı çok mutlu oldum. Hedefim olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek. Altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

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