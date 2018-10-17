40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası
Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, devam ediyor.
Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, bedensel, işitme ve görme engellilerin müsabakaları yapılıyor. Şampiyonada 250 engelli sporcu yarışıyor.
Türkiye'den de 21'i engelli sporcunun yer aldığı şampiyonada 4'ü Türk, 45 hakem görev yapıyor.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.
Son Avrupa şampiyonasında 59 madalyayla Avrupa ikincisi olduklarını aktaran Kurt, "Pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Şampiyonadan 50 civarında madalya bekliyoruz. Büyük ihtimalle de takım halinde üçüncü olacağız. Genç kızlarımız şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Şu ana kadar 19 madalya kazandık." ifadelerini kullandı.
Kurt, şampiyonanın 20 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini hatırlattı.
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