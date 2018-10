Hasan Kabze: Feldkamp, çalıştığım en kötü hocaydı

Geçen sene futbol hayatına nokta koyan Hasan Kabze, geleceğe dair planlarının yanı sıra futbol hayatında unutamadığı anları anlattı.

Son olarak İzmir temsilcisi Altınordu forması giyen Kabze, "Çok şükür futbolda hedeflediğim her şeye ulaştım. Galatasaray'da, milli takımda oynadım. Yurt dışına gittim. Rubin Kazan ve Montpieller takımlarında oynadım. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Galatasaray'a imza attığım zaman bu hedeflerimin olduğunu söylemiştim. Çok şükür hepsini gerçekleştirdim" dedi.

Futbol kariyerine son verdiğini herhangi bir platformdan açıklamadığını dile getiren eski futbolcu, "Açıkçası futbolu bıraktığımı ne sosyal medyadan, ne de basından açıklamadım. Ama futbolu bıraktığımı zaten hemen hemen herkes biliyordu. Futbolu bıraktıktan sonra ilk yaptığım şeylerden birisi biraz dinlenmek oldu. Yaklaşık 18 yıllık bir futbol kariyerinin ardından o yorgunluktan sonra bazı şeyleri hemen yapamıyorsunuz. Önce iyi bir dinlendim. Dinlendikten sonra hemen hocalıkla ilgili kurslara müracaat ettim. UEFA'nın açtığı B kursunu bitirdim. Şu anda da Konyaspor altyapısında çalışıyor gözüküyorum. O bittikten sonra bir süreç var, o süreç de bittikten sonra A kursuna baş vuracağım. Sonra da pro D diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İYİ TAKIMLARIN ANTRENMANLARINI İZLİYORUM"

Sporlig'den Selahattin Ekrekli'nin sorularını yanıtlayan Kabze, Türkiye ve dünyada önemli takımların antrenmanlarını izlediğini söyleyerek, "Bu süre zarfında zaten B ile A kursunun arasında uzun bir süreç var. Bu süreçte hem dünya hem de Türkiye'de iyi takımların antrenmanlarını izliyorum. Hocaları ile görüşüyorum ve her zaman diyalog halindeyim. Bir nevi kendimi geliştirmek için boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

"EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitimin her zaman çok önemli olduğuna vurgu yapan Kabze, "Her zaman eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes futbolu biliyor. Tarihte birçok isim var futbolcu olup da sonrasında bazı şansları bulup değerlendiremeyen. Ne biliyim, herkesin çok zor geldiği mevkiye bir anda gelen teknik direktörler de var. Ve buralarda belki hiç tecrübe yaşamadığı için sıkıntı yaşayıp başarısız olan çok teknik direktör var. Şansa da olabilir. Sadece isimlerine ve futbol kariyerlerine güvendikleri için. Evet, kariyer çok önemli seni bir adım öne taşıyor diğer yarışmacı hocalardan ziyade. Ama onu da iyi kullanmak için önemli bir donanıma ihtiyacım var. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. O yüzden ben de o donanımı bir an önce yayarak kazanmak istiyorum. Bu bir süreç ve tecrübeyle alakalı" açıklamasında bulundu.

"CHELSEA VE DİĞER KULÜPLERDE ANTRENMAN İZLEYECEĞİM"

Önümüzdeki süreçte İngiliz ekibi Chelsea olmak üzere, bazı kulüplerde antrenman izleyeceğini belirten Kabze, "Dediğim gibi ben de şu anda kendimin en iyi yapabileceği şeyleri yapıyorum. Nasipse önümüzdeki haftalarda İngiltere'de Chelsea kulübüne gideceğim. Orada Oliver Giroud ile görüşeceğim. Montepiller'de beraber oynamıştık. İyi bir diyaloğumuz da var. Oradaki antrenmanları izleyeceğim, altyapı sistemini ve profesyonel takımın nasıl antrenman yaptığını gözlemleyeceğim" dedi.

"HEDEFİM İYİ BİR ANTRENÖR OLMAK"

İyi bir antrenör olmak istediğini ve bunun için çalıştığını belirten Kabze, "Ben bu tip şeylere çok önem veren bir insanım. O yüzden yurt dışındaki önemli ve başarılı olan kulüplerin ne yaptığı ile ilgili bazı şeyleri etüt etmek ve aynı havayı solumak için İngiltere'ye gideceğim. Yurt dışında oynadığım için çok önemli hocaları tanıyorum. Bazı hocalar var ki, motivasyon olarak, bazıları ise taktiksel olarak çok başarılı. Bu şekilde 1 hafta 10 günlük süreçlerde onların yanında olarak birikimlerime bir şeyler katacağıma inanıyorum. Kendimi hocalık kısmına böyle hazırlıyorum. Diğer kursları da tamamlayıp kendimi iyice geliştirmiş olacağım" ifadelerine yer verdi.

"SÜPER LİG'DE SIKINTI ÇEKMEM"

Yabancı dilleri olduğunu söyleyen Hasan Kabze, Süper Lig'de göreve başladığında sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Kabze, "Bu işte dil çok önemli. Gayet iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Rusçam var. Yabancı dilim de olduğu için ileride Allah nasip eder de Süper Lig'de hocalık kariyerime başlarsam, dil konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi düşünüyorum. Maalesef ülkemizde İngilizcesi veya herhangi bir yabancı dili olan hoca sayısı çok az. Bu yüzden futbolcularla çok iyi bir iletişim kuracağımı biliyorum. Ayrıca yurt dışı tecrübem de var. İnşallah ileride iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Futbolun her aşamasındaki zorlukları çok iyi biliyorum" dedi.

"FUTBOLDA KEŞKELERİM YOK"

Futbolda keşkeleri olmadığını belirten Hasan Kabze, "Bir deyim vardır; futbolcu hayatında 2 defa ölür. Birincisi futbolu bıraktığı zaman, ikincisi ise gerçekten öldüğü zaman. Çünkü futbol oynadığınızda her zaman göz önünde ve herkes tarafından, özellikle de medya tarafından aranan birisiniz. Ama futbolu bıraktıktan sonra bir anda bir boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. Aranma oranı bir anda yüzde 10'a düşüyor. Bu süreçte tabii bir nevi emekli oluyorsunuz. Futbolcu emekliliği erken yaşıyor yani. 35-36 yaşında emekli oluyor. Bu çok kolay bir şey değil tabii. Eğer hazır değilseniz sizin için bir yıkım oluyor. Ama Allah'a şükür ben öyle bir yıkım yaşamadım. Her şeyin sonu olduğu gibi bu işin sonunun da bu kadar olduğunu bilen biriyim. Kesinlikle bu süreyi iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çok şükür futbolda keşke dediğim bir şey yaşamadım. Transferlerim de bile" açıklamasında bulundu.

"HEDEFLERİME ULAŞTIM"

Futbol kariyerinde hedeflediği her şeye ulaştığını söyleyen Kabze, "Çok şükür futbolda hedeflediğim her şeye ulaştım. Galatasaray'da, milli takımda oynadım. Yurt dışına gittim. Rubin Kazan ve Montpieller takımlarında oynadım. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Galatasaray'a imza attığım zaman bu hedeflerimin olduğunu söylemiştim. Çok şükür hepsini gerçekleştirdim. Bu da Allah'ın bir lütfu. Tüm bunlar çalışarak oluyor. İnşallah bundan sonraki hayatımda da keşke diyeceğim bir şey olmaz" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİ KANITLADIM"

Galatasaray'da oynadığı süreçte kendisini kanıtladığını söyleyen Kabze, "Bakıldığında benim Galatasaray'da oynadığım dönemde takımda 4 tane forvet vardı. Bize mahşerin 4 atlısı diyorlardı. O dönemde bile kendimi iyi bir şekilde kanıtladığımı düşünüyorum. Çünkü kanıtlamamış olsam, yurt dışına transfer olamazdım. Transfer olsam da 1 sene sonra geri dönerdim. Ama Allah'a şükür Galatasaray'da oynadığım dönemde almış olduğum her türlü eğitim bana çok şey kattı. Galatasaray'da hep ikinci yarıda oyuna giriyordum ama onlarda benim için çok büyük avantaj oldu. Hep, 'Hasan oyuna girsin golü atsın' diyorlardı. Bazı maçlarda bile son dakikalarda atılan golde 'Hasan Kabze gibi gol attı' diyen bir sürü insan tanıyorum. Sosyal medyadan bir sürü bununla ilgili mesaj alıyorum" dedi.

"FELDKAMP, ÇALIŞTIĞIM EN KÖTÜ HOCAYDI"

Feldkamp ile çalıştığı dönemden söz eden Kabze, o süreçte Alman teknik adamın Türkiye'nin en kötü teknik direktörü olduğunu söyledi. Kabze, "Eric Gerets'den sonra takımın başına Feldkamp geldi. Feldkamp benimle a akalı hep ön yargılıydı. Çünkü beni hazırlık kampında denemedi bile. Bütün oyuncular hazırlık kampında denenir ama hiç denemedi. Bir tek son maçta, 'Burada herkesi denedim bir tek Hasan Kabze'yi denememiştim bu maçta oynatacağım' dedi. Beni son yarım saatte oyuna aldı. Zaten yaşlı ve unutkandı. Fazla da hakkında konuşmak istemiyorum. Çekinmeden söylerim; gördüğüm en kötü hocaydı. O dönem Türkiye liginin en kötü hocasıydı. Çok fazla da kalmadı zaten gitti" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'A PARA KAZANDIRARAK GİTTİM"

Galatasaray'dan ayrılırken kulübüne para kazandırdığını söyleyen Hasan Kabze, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Beni gönderecekleri zaman, 'Niye ben gidiyorum? Ben daha gencim. Öbürleri gitsin, beni niye gönderiyorsunuz' gibi şeyler demedim. Çünkü o yapıda bir insan değilim. Bonservisimin ne kadar olduğunu sordum ve o gün Florya'dan çıktıktan sonra eve giderken beni kulüpten aradılar ve 'Seni birkaç takım istiyor' dediler. Ki ben daha eve gidiyorum ve daha yoldayım. Bir sürü insan arıyor. O zaman 25 yaşındaydım. Daha yeni yeni teklifler geldi. Ben dinlenmek istiyorum derken Rubin Kazan takımından aradılar. Benim de yurt dışı hedeflerim vardı. Almanya'dan birkaç kulüpten aradılar. Hollanda'dan Feyenoord'dan aradılar. Rubin Kazan'ın hocası benim için çok değerli bir hocadır. Geldi bana kendi projelerini anlattı. Ondan sonra da ben Galatasaray'dan çok uyumlu bir şekilde para kazandırarak ayrıldım."

"RUBİN KAZAN BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Rubin Kazan'da her şeyin çok güzel geçtiğini belirten Kabze, "Tabii Rusya'ya gitmem benim için çok iyi bir başlangıç oldu. Sonrasında şampiyonluk yaşadık. Almış oldukları kararın ne kadar doğru olduğunun kanıtıydı benim için. Çok da mutluydum. Her şey çok güzel geçti. Galatasaray kariyerimden sonra. Galatasaray'da çok güzel günler yaşadım. Çok kupalar kazandım" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A ATTIĞIM GOLLER HALA KONUŞULUYOR"

Galatasaray formasıyla 2005-06 sezonunda Beşiktaş'a karşı attığı ve sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluğu getiren gollerin hala unutulmadığını belirten Kabze, "Herkesin aklından çıkmayan Beşiktaş maçı çok güzeldi. Benim için de çok özel bir maçtı. Berabere bile bitse şampiyon olamayacaktık. Allah nasip etti o gün 2 tane gol atarak bütün sene oynadın, oynamadın, az oynadın gibi şeyleri unutturarak bana mükafatların en güzelini verdi. Şükürler olsun üzerinden 12-13 sene geçmiş hala konuşuluyor o goller. Güzel duygular bunlar. Futbolu bıraktıktan sonraki hatıralar gerçekten çok güzel. Tabii her sene çok heyecanlı geçiyor Süper Lig. Bu sene daha farklı puanlar çok yakın birbirine 4-5 takımın puanları çok yakın birbirine. Kalite biraz daha artmış gözüküyor bu sene. Anadolu takımları da çok iyi. Tabii ligin daha çok başı olduğu için böyle bu puan durumu devam eder mi, etmez mi zaman gösterecek" dedi.

"GOMİS'İN GİDİŞİ HANDİKAP"

Galatasaray'dan Gomis'in ayrılmış olmasının handikap olduğunu belirten Kabze, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Galatasaray zaten oturmuş bir takım. Tabii ki Gomis'in gitmesi bir handikap, hala da öyle. Eren var ama geçen sene çok fazla oynamadığı için bu sene gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Eren Galatasaray'da oynar mı, oynamaz mı? Oynar ama onun bir seri yakalaması lazım. O seriyi yakalarsa tutamazsınız. O da öyle bir şey yakalayamadı şu ana kadar. Çok çalışkan takıma çok faydalı olmak isteyen biri. Ama maalesef bu sene o performansında değil."