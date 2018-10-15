    15 Ekim 2018, Pazartesi

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    Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti

    Yılın maçı 2019da
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    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , 'un sını kabul etti

    Boksör , 'un sını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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