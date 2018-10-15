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Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
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