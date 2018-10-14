14 Ekim 2018, Pazar
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Bursa-İstanbul etabını Sam Bennett kazandı
Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Bursa-İstanbul arasındaki 6. etabı Sam Bennett kazandı.
Bursa Osmangazi Anıtı önünden saat 10.46'da start alan ve 135 sporcunun yarıştığı Bursa - İstanbul etabı, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Etabın son bölümde iyi bir atak yapan Sam Bennett, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. İkinci ise turkuaz mayonun sahibi olan Eduard Prades oldu.
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