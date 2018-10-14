54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.
54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 164 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona ererken, son etabı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett, turu ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades kazandı. Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniye ile etabın kazananı olurken, turkuaz mayonun sahibi ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades oldu. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen TUR'u ikinci sırada noktaladı.
ÖDÜLLERİ KALIN, KASAPOĞLU, ŞAHİN, YERLİKAYA, BAYKAN VE KÜÇÜKBAKIRCI TAKDİM ETTİ
Öte yandan sporculara ödüllerini, ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.
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