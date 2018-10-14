    14 Ekim 2018, Pazar

    DİĞER

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı

    Türkiye Bisiklet Turu sonuçlandı
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    54. 'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu kazandı.

    54'üncü , 164 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona ererken, son etabı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett, turu ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades kazandı. Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniye ile etabın kazananı olurken, turkuaz mayonun sahibi ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades oldu. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen TUR'u ikinci sırada noktaladı.

    ÖDÜLLERİ KALIN, KASAPOĞLU, ŞAHİN, YERLİKAYA, BAYKAN VE KÜÇÜKBAKIRCI TAKDİM ETTİ

    Öte yandan sporculara ödüllerini, ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Şanghayda şampiyon Djokovic Şanghay'da şampiyon Djokovic
    Bursa-İstanbul etabını Sam Bennett kazandı Bursa-İstanbul etabını Sam Bennett kazandı
    Toprak Razgatlıoğlu’dan büyük başarı Toprak Razgatlıoğlu’dan büyük başarı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör