Erzurum’da Türk şöleni

Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni Erzurum'da yapıldı. Bayrak yürüyüşü ile başlayan etkinlik, spor gösterileri, aşık oyunu, mangala, yaya okçuluğu ve dans gösterileri ile sürdü. Şölene Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve birçok bürokrat ile sporsever katıldı

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