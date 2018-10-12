12 Ekim 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Erzurum’da Türk şöleni
Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018
Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni Erzurum'da yapıldı. Bayrak yürüyüşü ile başlayan etkinlik, spor gösterileri, aşık oyunu, mangala, yaya okçuluğu ve dans gösterileri ile sürdü. Şölene Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve birçok bürokrat ile sporsever katıldı
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!