2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Halkbank
Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup ederek 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu
Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren ve Kupa Voley'i elde eden Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Halkbank, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Halkbank, bu başarısı ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.
HALKBANK KUPASINI ALDI
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kazanan Halkbank, madalya va kupasını aldı. Halkbank'a kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Hakemler: Erdal Akıncı, Ozan Çağrı Sarıkaya
Maliye Piyango: Venno, Siltala, Uğur Güneş, Aslan Ekşi, Stankovic, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gjorgiev, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bidak)
Halkbank: Petric, Emre Batur, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Loh)
Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15
Süre: 133 dakika (31, 30, 25, 29, 18)
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