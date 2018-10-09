    09 Ekim 2018, Salı

    DİĞER

    2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Halkbank

    Şampiyonlar Kupası Halkbankın
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup ederek 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

    Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren ve Kupa Voley'i elde eden Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Halkbank, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Halkbank, bu başarısı ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.

    HALKBANK KUPASINI ALDI

    2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kazanan Halkbank, madalya va kupasını aldı. Halkbank'a kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

    Hakemler: Erdal Akıncı, Ozan Çağrı Sarıkaya

    Maliye Piyango: Venno, Siltala, Uğur Güneş, Aslan Ekşi, Stankovic, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gjorgiev, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bidak)

    Halkbank: Petric, Emre Batur, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Loh)

    Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15

    Süre: 133 dakika (31, 30, 25, 29, 18)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda Konya etabını Richeze kazandı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Konya etabını Richeze kazandı
    54üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı 54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör