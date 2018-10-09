    09 Ekim 2018, Salı

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    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Konya etabını Richeze kazandı

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda Konya etabını Richeze kazandı
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    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    54’üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unun 150 kilometrelik - Konya etabını Quick Step Takımı’ndan Richeze Maximiliano Ariel birinci olarak tamamladı.

    54'üncü 'nun 150 kilometrelik -Konya etabına 20 ülkeden 138 bisikletçi katıldı. Yarış sonunda 3 saat 29 dakika 14 saniye derecesi ile Quıck Step takımından Arjantinli Richeze Maximilian Ariel birinci olurken, İrlandalı sporcu ikinci, Lüksemburglu bisikletçisi Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu.

    2008 yılında katıldığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda iki etap birinciliği eden Richeze, yaptığı açıklamada, "Öncelikle takım arkadaşımız Gaviria'nın geçirmiş olduğu kazadan sonra takım olarak üzüntülü olduğumuzu belirtmek isterim. Benim durumuma gelince, finişe kadar çok iyi çalıştık. Finişe metreler kala arkadaşımdan geçiş yardımı aldım. Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda Turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım" dedi.

    RICHEZE HEM TURKUAZ HEMDE YEŞİL MAYONUN SAHİBİ OLDU
    Konya-Konya etabının finiş sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ve mayo sahiplerine ödülleri verildi. Etap birincisi Richeze'ye ödülünü Konya Valisi Yakup Canbolat taktim etti. İkinci Sam Bennett'e ödülünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,

    Üçüncü Drucker Jean Piere'e ödülünü Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.

    Konya etabında genel klasman lideri olan Maximiliano Richeze, bu derecesiyle yarınki turun 2'nci etabı olan Alanya-Antalya yarışında Turkuaz mayoyu giyme hakkı da elde etmiş oldu.


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