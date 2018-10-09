    09 Ekim 2018, Salı

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    54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı

    54üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı
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    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    54'üncü 'nun startı 'da verildi.

    Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen 'nun startı Mevlana Meydanı'nda verildi. Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın katıldığı törende öğrencilerde Türk bayraklarıyla alana gelerek gelerek sporculara destek verdi. 20 takımdan 140 sporcu katıldığı yarışların 150 kilometrelik Konya - Konya etabı verilen startın ardından başladı.

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