54üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı

09 Ekim 2018, Salı
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54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start aldı
Giriş Tarihi: 09.10.2018
54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı Konya'da verildi.
Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı Konya Mevlana Meydanı'nda verildi. Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın katıldığı törende öğrencilerde Türk bayraklarıyla alana gelerek gelerek sporculara destek verdi. 20 takımdan 140 sporcu katıldığı yarışların 150 kilometrelik Konya - Konya etabı verilen startın ardından başladı.
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