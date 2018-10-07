    07 Ekim 2018, Pazar

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    Hamilton'dan üstüste 4. zafer

    Hamiltondan üstüste 4. zafer
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    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya 'sinde Mercedes takımının lı pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek üst üste 4'üncü, sezonun 9'uncu, kariyerinin 71'inci şampiyonluğunu yaşadı.

    Mercedes'ten Fin pilot 'ın ikinci tamamladığı yarışı, -TAG Heuer'den Hollandalı üçüncü sırada bitirdi.

    Pilotlar klasmanında Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman ise 6. sırayı aldı.

    Bu sonuçla puanını 331'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, Vettel ile arasındaki farkı 67'ye çıkardı. İki sürücüyü, 207 puanla Bottas ve 196 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen izledi.

    Sezonun 18. yarışı ABD 'si, 21 Ekim'de yapılacak.

    İlk 10

    Japonya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. (Mercedes)

    2. Valtteri Bottas (Mercedes)

    3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

    5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    6. Sebastian Vettel (Ferrari)

    7. Sergio Perez ()

    8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

    9. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

    10. Carlos Sainz (Renault)

    Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (): 331 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 264

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196

    5. Max Verstappen (Hollanda): 173

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 538 puan

    2. Ferrari: 460

    3. Red Bull: 319

    4. Renault: 92

    5. Haas: 84



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