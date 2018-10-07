    07 Ekim 2018, Pazar

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    A Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-0 mağlup oldu

    Filenin Sultanları Rusyaya mağlup oldu
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    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A , 2'nci turdaki ilk maçında ile karşılaştı.

    karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar altılısı ve libero Simge ile başlayan milliler, 'nın Osaka kentindeki 'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (15-25, 17-25, 16-25)'lık skorla mağlup oldu.

    A , gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

    -RUSYA: 0-3
    SALON: Municipal Central Gymnasium
    HAKEMLER: Jural Mokry (Slovakya), Sumie Myoi (Japonya)
    TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Beyza, Derya, Çağla, Meryem, Aylin)
    RUSYA: Voronkova, Parubets, Fetisova, Kotikova, Koroleva, Startseva, Galkina (L) (Malygina, Talysheva (L), Romanova, Biryukova)
    SETLER: 15-25, 17-25, 16-25
    SÜRE: 1 saat 19 dakika (24', 29', 26')

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