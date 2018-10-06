    06 Ekim 2018, Cumartesi

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    Japonya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Japonyada pole pozisyonu Hamiltonın
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    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

    'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

    , 1 dakika 27.760 saniyelik derecesiyle kariyerinde 80. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1:28.059 ile 2'nci, Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen de 1:29.057 ile 3. en iyi zamana imza attı.

    Bitime 5 yarış kala Hamilton'ın 50 puan arkasındaki Ferrari sürücüsü ise şampiyonadaki iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyan mücadelede 9. cepten kalkacak.

    Pilotlar klasmanının zirvesinde 306 puanla Hamilton yer alıyor. sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas izliyor.

    Japonya 'si yarın TSİ 08.10'da koşulacak.



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